  • 2020年9月4日 星期五
  • 31º
  • 74%
熱門： 謝嘉怡港大八十後樓神細So居屋

日報新聞 > 港聞

港大校園電視為惡搞片致歉

2020-09-04 列印
港大校園電視為惡搞片致歉
Previous Next

　　香港大學學生會校園電視周二在多個社交平台上載一段惡搞迎新片，內容被指涉歧視。港大校園電視昨發聲明向所有受影響人士致歉。

　　港大中央管理小組早前向校園電視主席游展鵬發信，認為影片包含欺凌及仇恨言論，就此譴責並要求移除片段。校園電視在聲明中澄清，影片製作目的並沒有意圖攻擊任何人，原意為諷刺校方無視同學的意見，資源分配亦側重內地生以及校政受干預。剪接影片時用字不準確，引起觀眾誤會及致歉，有關製作已下架。校園電視早前以香港大學「Welcome to HKU！」片段為藍本，發佈「Welcome to XGU！」惡搞校園迎新片，將港大英文名字惡搞成漢語拼音的「Xiang Gang」（見圖）。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd