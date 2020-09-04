﻿商界高層退而不休行善事 創立基金為重症者圓夢

年輕時任記者，其後轉戰商場的基督為本基金有限公司創辦人盧炳松，先後出任可口可樂、香港迪士尼、領展等大機構要職，退休後大可岸上逍遙，但他在迪士尼時遇上為重症小朋友病患實現願望的Make A Wish基金，令他深受感動。為了「取之於社會、回饋於社會」，也出於個人宗教信仰，當他得知Make A Wish的對象不包括成人時，毅然創立「基督為本基金」，動用自己的積蓄，協助成年病重者在臨終前實現願望，對自己、親友都不要留下遺憾。



盧炳松坦言，開始時根本不明白為病人實現願望的義務工作，可以發揮甚麼作用，但他透過任職迪士尼期間與Make A Wish基金的合作經歷，令他得知原來在實現願望後，有六成小朋友可以好起來。但Make A Wish基金認為，成人晚期病患的慈善市場不大，亦比較少人願意捐款，建議先有心理準備，所以一開始創建基金時，他毅然動用自己的儲蓄來支持營運。



盧炳松謂，人到生命的盡頭，大多的願望其實好簡單。他表示，基金有十人委會考察病重者的願望內容，考慮能否做到、合不合理等。他表示，他們把關把得好緊，因為要確保可行性，亦需要醫生簽發的不可逆轉證明，且願望必須合理及合法。不過他們的批准率亦高，至今只有一宗拒絕。



盧炳松指成功為成人病重者實現願望後，亦可普遍延長他們的生命期限。他表示，原因可能在於患者會將成功實現願望的事與人分享，而分享的過程會令他們開心。



他透露，實現願望的方法，是先重新檢視人生的高峰和低谷，再問受助者會否想回到那一刻去回味、有感謝或原諒的人，就可以知道自己其實有沒有願望。



對實現「願望」的最大妨礙，他表示，最大阻礙未必是實現過程的操作，反而是「天時」和「人和」。例如有需要出國的個案，因打風而延期，最終等不到上機。此外就是指家屬怕「做漏」療程，希望病患繼續接受治療，或不同意病患進行相關活動。



這些個案令他體會到香港的生死教育很落後。他指，在外地生死教育是有些大學的必修科，希望未來會與大學做更多的合作，以更有效地推廣生死教育。



盧炳松說，人要「活在當下」，要趁着自己有能力時去實現自己的「願望」。他提及，疫情影響令基金不可以探病，捐款得三成。最近都努力整理檔案和處理相關行政工作，令基金可以更好的狀態面對未來的實現願望工作。



疫中行善系列三之一



