律政司申刑期覆核 20歲女生懷刀錘加監至67天

二十歲女學生韓德芳（見圖）去年十一月在長沙灣堵路，被搜出管有鐵錘、摺刀、易燃液體等物品，早前承認管有物品意圖損壞財產罪判囚五周。



律政司不服，昨天向原審裁判官黃士翔申請刑期覆核。黃官不同意律政司指被告有傷人意圖，但認為原審時的量刑起點並不適當，接納覆核申請，改判監禁兩個月一星期。被告因已還柙逾四個月，毋須再服刑。



已還柙四月 毋須服刑



律政司強調，本案控罪嚴重，八周量刑起點不能反映被告被搜出的物品有機會導致的危險。黃官回應稱即使控罪相同，但損毀的物品和程度不同，法庭也會有不同的判刑決定。



控方明白被告承認的控罪，沒有證明她有作任何行為損害人身安全，但被告被搜出易燃液體，法庭應考慮被告危害街上環境安全的可能性。



黃官解釋六月判刑時，留意被告已遭長時間還柙，如法庭仍判處她入住更生中心或教導所，還柙日數無法被抵銷，會對她構成不公，認為法庭會根據懲罰、阻嚇性、社會利益和有否改過自新四個原則判刑，重申被告已還柙多天，認為短期監禁的刑罰合適，稱並非所有年青犯人都不能判處阻嚇性刑罰，被告在還柙時已作深切反省。



黃官不認為被告有傷人意圖，指被告只攜帶一般工具，雖有意圖毀壞財產，但案情沒有顯露她已決定破壞某一特定物件，故認為原有控罪恰當。



法庭接納律政司刑期覆核申請，將量刑起點由八周改為四個月。被告認罪扣減四分一，而因被告年輕、遭還柙多月、真心悔改三項因素各自再扣減一星期，判囚兩個月一星期。



