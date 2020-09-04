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去年元朗反修例衝突 中槍少年被控暴動傷人

2020-09-04 列印
　　去年十月元朗反修例示威衝突中，一名便衣警員與示威者發生衝突，遇襲期間，一名十四歲男童中槍及被拘捕。該男童昨日被警方落案控告暴動及傷人，下周二提堂。

　　警方表示，去年十月四日，元朗一名便衣警員與反修例示威者衝突期間遇襲，及被掟汽油彈，警員一度遇襲倒地，其間他開了一槍，一名十四歲男童大腿中槍受傷，事後獲送院。

　　事件中的中槍男童其後被警方拘捕，調查後獲准保釋候查。警方經進一步調查及徵詢法律意見後，昨日落案控告該名男童一項暴動罪及一項有意圖造成身體嚴重傷害罪，案件下周二在粉嶺裁判法院提堂。

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