昨中午約十二時，一名五十歲姓陳男子，與一班友人到西貢浪茄遊船河。一行人抵達浪茄對開海面，其間陳獨自落水玩水上電單車，事後被人發現他在離岸約二百米海面載浮載沉，懷疑遇溺報警。水警接報到場時，事主已被朋友救起，當時已陷昏迷，召政府飛行服務隊直升機將事主救起送往東區醫院搶救，惜搶救無效死亡。警方初步調查相信事件無可疑，但其死因有待稍後安排法醫官剖屍確定。
玩水上電單車 男子遇溺亡
昨中午約十二時，一名五十歲姓陳男子，與一班友人到西貢浪茄遊船河。一行人抵達浪茄對開海面，其間陳獨自落水玩水上電單車，事後被人發現他在離岸約二百米海面載浮載沉，懷疑遇溺報警。水警接報到場時，事主已被朋友救起，當時已陷昏迷，召政府飛行服務隊直升機將事主救起送往東區醫院搶救，惜搶救無效死亡。警方初步調查相信事件無可疑，但其死因有待稍後安排法醫官剖屍確定。
首批普檢12.8萬採樣 篩出兩隱形患者
普及社區檢測計劃完成首批共十二萬八千個市民的採樣化驗，找出六宗陽性個案，其中四人為新冠肺炎的康復者，由於各人體內有抗體，未必有傳染性，毋須再入院，另外兩人沒有病徵，被列為隱性患者，由於可能傳染他人，即...
2020-09-04
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抗戰勝利75周年 習近平等出席紀念儀式
在七十五年前的九月三日，是抗日戰爭完結的日子，昨日中共總書記、國家主席習近平，以及李克強、栗戰書、汪洋等領導，一同出席紀念抗日戰爭暨二戰勝利七十五周年活動。出席者先一同默哀，然後領導率領眾人獻花。新華社報道，習近平強調，在抗日戰爭中孕育出的抗戰精神，是中國人民珍貴的精神財富，將永遠激勵克服一切艱難險阻、為實現民族復興奮鬥。據報，紀念儀式昨早十時，於北京中國人民抗日戰爭紀念館舉行。儀式先奏唱國歌，領導、抗戰烈士的親屬、解放軍海陸空三軍代表、北京各界代表亦有出席，眾人一同默哀，然後再奏起獻花歌。
2020-09-04
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德實驗室證納瓦爾尼中神經毒劑 默克爾形容事件是企圖謀殺
俄羅斯反對黨領袖納瓦爾尼疑中毒昏迷至今兩周，德國軍方實驗室周三公佈毒理化驗結果，指「有明確的證據證明」他是中了俄製軍用級「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑的毒素。德國總理默克爾形容是一宗企圖謀殺...
2020-09-04
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屋苑錄用家議價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家議價承接個案，美聯聯席區域經理黃森傑表示，馬鞍山聽濤雅苑3座中層G室，面積788方呎，三房連套房及儲物房間隔，望海景，原叫價1100萬，議價後以955萬易手，呎價12...
2020-09-04
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蘋果特拉斯捱沽 納指暴跌半成 科技股災 杜指一度瀉千點
美股周四受科技股拖累大跌，杜指早段曾急挫808點或2.78%，報28292點；標普指數跌127點或3.57%，報3453點；納指就跌622點或5.17%，報11433點。 杜瓊斯工業平均指數今...
2020-09-04
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新魔雲迪碧克發號令 荷蘭好「波」
荷蘭今晚歐洲國家聯賽A1組主場對波蘭，集各方有利條件於一身。他們已連續六場各賽事不敗，近七次對波蘭又收錄四勝三和。再者，橙軍前鋒盧克迪莊亦腳風大順，中場雲迪碧克亦正式加盟曼聯，今仗勢把握機會在魔迷面前顯身價。再者客軍隊長兼首席射手羅拔利雲度夫斯基因為休息沒有入選，橙軍今場大勝可期，一於捧讓球主客和讓一球「主勝」。 （有線602、603、662台周六凌晨2:45直播） 自去年九月在歐洲國家盃外圍賽作客4:2擊敗德國後，荷蘭未嘗敗績，近六場各賽事收錄五勝一和，包括上仗歐國外主場5:0大勝愛沙尼亞。再者他們在對賽往績上亦佔盡優勢，雙方不同戰線近七次碰頭，橙軍取得四勝三和；...
2020-09-04
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Home閒時光 外賣下午茶
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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親向蘇太道歉 爆細So有多個性伴侶 白滑靚媽Macy：佢同節目參賽者有發生過
前商台DJ蘇耀宗（細So）近日驚爆背妻偷食白滑KOL「阿B」，二人暗交兩年半至今年6月才斬纜！事件引發全城齊估誰是「阿B」，結果前晚終於揭盅，女主角是現年35歲的「靚媽KOL」練美施（Macy）。Ma...
2020-09-04
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社論——網上開學拉大「電子鴻溝」
莘莘學子開學了，自從爆發疫情以來，學習不似從前，為防止校園爆疫，中小學全面推行網上授課，維持教學需要，但負面效應陸續出現，先不論與面授課堂的分別，一眾基層學生正面對「電子鴻溝」問題，不但影響學習，甚至因此而產生自卑心理。教育界和社工界要適時介入，伸出援手。 所謂「電子鴻溝」，是指學童在家上網課，必須有電腦或iPad，對基層家庭來說，未必負擔得起，結果部份學生要用手機上網課，經常斷線，也因手機熒幕太細，難以看清教材，影響學習進度。還有部份基層家庭未必有WiFi，即使有，若家中有多於一名子女上網，便不敷應用，他們容易受制於資源，構成學習障礙，並非好事，也不公平。 社區組織協會早...
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馬場浮世繪——苗廄前日舉行拜神儀式
苗禮德馬房於前日舉行馬房拜神儀式，由於現階段馬主不能進入馬房範圍，所以只有練馬師苗禮德及馬房員工參加，每兩人一組逐一上香，祈求馬房人馬平安，成績理想。 馬場浮世繪
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