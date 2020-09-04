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玩水上電單車 男子遇溺亡

2020-09-04 列印
■遇溺男子送院後不治。
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　　一名男子，昨日與友人到西貢遊船河，他落水玩水上電單車未幾，被人發現遇溺昏迷，直升機救起送院返魂乏術。

　　昨中午約十二時，一名五十歲姓陳男子，與一班友人到西貢浪茄遊船河。一行人抵達浪茄對開海面，其間陳獨自落水玩水上電單車，事後被人發現他在離岸約二百米海面載浮載沉，懷疑遇溺報警。水警接報到場時，事主已被朋友救起，當時已陷昏迷，召政府飛行服務隊直升機將事主救起送往東區醫院搶救，惜搶救無效死亡。警方初步調查相信事件無可疑，但其死因有待稍後安排法醫官剖屍確定。

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