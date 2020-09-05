﻿教唆用開山刀用車撞 政府IT女主任被捕 涉網上煽動殺警

警方自去年中，發現有人利用網上社交平台散播暴力及仇恨，煽動他人犯法及使用暴力，企圖製造對警員及政府的仇恨。警方前日拘捕一名二十五歲、政府資訊科技總監辦公室女公務員，涉嫌在網上社交平台散播煽動訊息，唆使他人用開山刀殺害警務人員，或用車撞警員。



網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，前日在杏花邨以涉嫌「串謀或唆使謀殺罪」拘捕一名二十五歲女子，她任職政府資訊科技總監辦公室二級系統分析及程序編制主任，入職半年。被捕人涉嫌今年四月起在網上討論區、社交平台及利用iPhone的Airdrop功能，多次煽動他人參與未經批准集結，揚言「用開山刀殺警」、「用車撞警員」，以及「殺害休班警」。



拘捕行動中，警方網罪科在被捕人位於杏花邨的住所，檢走兩部電腦及兩部智能電話作為證物。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。



譚威信指出，被捕人亦可能違反高等法院去年十月頒佈的臨時禁制令，禁止他人在互聯網平台或媒體上發佈任何訊息促進、鼓勵或煽動使用，或威脅使用暴力。他提醒，上述臨時禁制令仍然生效，違者或干犯藐視法庭罪；他又指會徵詢律政司意見，再決定會否加控被捕人公職人員行為失當罪。



警籲勿參與明九龍遊行



譚威信強調，網絡世界並非無法可依，雖然有一定隱蔽性，但不代表執法人員無計可施。警方亦留意到，近日有人鼓吹他人出席明天九龍區的未經批准集結，更有人煽動屆時堵路，企圖影響大眾市民。他指本港疫情仍然嚴峻，呼籲大家同心抗疫，不要參與未經批准集結，增加病毒傳播風險，亦可能違反限聚令。