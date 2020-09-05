﻿藉詞攝校徽 色魔涉非禮多名女童

警方昨日拘捕一名二十九歲男子，涉及近月至少四宗風化案，受害人年齡介乎九至十六歲。警方亦在疑犯的手機發現逾四百個涉及兒童色情的檔案，部份由疑犯拍攝，相信有更多受害人未報警。警方昨午將疑犯押至慈雲山慈正邨正和樓重組案情。



四受害人最小九歲



警方表示，疑犯犯案地點遍佈港九新界，最新一名受害人為十三歲的初中女生，她於本月一日下午回家時，被疑犯尾隨進入大廈升降機，當到達指定樓層時，疑犯上前搭訕，聲稱要借女生校服的校徽拍照。女生當時不虞有詐，跟隨男子至附近梯間。其後，男子試圖伸手至她胸前，聲稱要拿走校徽，並用手機拍攝，又欲伸手掀起其校裙。當時女生感到不適，且受到驚嚇，立刻逃離現場。



警方接報後，前日上午在葵涌區一個商場內以涉嫌非禮罪將疑犯拘捕，初步調查後發現，他涉嫌與至少四宗風化案件有關，受害人年約九至十六歲。警方形容，疑犯在街上找尋單獨的兒童下手，尾隨對方至梯間及公園角落等偏僻地方，之後上前搭訕，趁機非禮，並用手機拍照或影片留念。



手機發現400色情檔案



警方翻查其手機，發現逾四百個電子檔案，絕大多數與兒童色情有關，相信部份由網上下載，部份屬疑犯自行拍攝，當中包括至少四宗案件。



警方指，除涉嫌非禮外，疑犯亦涉嫌向十六歲以下兒童作出猥褻行為，並且干犯香港法例第579章《防止兒童色情物品條例》，條例訂明，任何人印刷、製作、生產、複製、複印、進口或出口兒童色情物品，一經定罪，最高可處罰款二百萬元並監禁八年。



不少居民及家長對案件感到憂慮，在慈正邨居住的婦女稱擔心女兒安全，不會讓女兒自己一個人外出，感謝警方破案。