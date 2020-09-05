﻿新症12宗 無口罩街坊「吹水」播毒管理員 普檢助尋傳播鏈再篩出兩確診

普及社區檢測計劃踏入第四天，繼前日找到兩宗新個案後，昨天再發現多兩宗新個案，其中一名居於粉嶺華心邨的家庭主婦於計劃首日接受檢測後確診，其丈夫亦初步確診，他工作時曾與另一較早前確診的人士接觸，暫未知其感染源頭。



普及社區檢測計劃踏入第四天，截至昨晚八時，累計有約九十五萬三千名市民預約檢測。共有約十八萬六千名市民在全港各社區檢測中心採樣。自計劃在九月一日開展以來，累計合共有約六十五萬六千人在檢測中心採樣；而截至昨晚八時，已完成約二十八萬四千個樣本的檢測。



普及社區檢測計劃至今找出八宗陽性個案，其中四宗屬曾經感染的舊個案，昨天再發現多兩宗新個案，其中一名四十六歲家庭主婦居於粉嶺華心邨，她在本月一日到粉嶺和興體育館提交樣本，翌日發燒，其丈夫同日也參與全民檢測，其後因發燒被安排送院檢測，結果初步確診。他在大圍交通城任職保安，早前曾與一名確診的汽車維修員，因大廈管理問題傾談十多分鐘。



佐敦主婦中招



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，雖然該名保安有戴口罩，但汽車維修員沒有戴口罩，不排除是經此個案感染，相信已找出社區上的一條隱形傳播鏈。當局會在交通城大廈派樽及在管理公司審視其他接觸者。



另一名社區檢測新增患者是一名六十七歲已退休女子，她本月一日參與普及檢測時無病徵，與家人住在佐敦吳松街，平時會到油麻地街市，上月底曾有低燒及腹瀉。其餘個案包括日前公佈，分別居於荔景山路華豐園的六十三歲男子和屯門兆康苑的二十二歲女子，以及有四人已康復出院，並無傳染性。



此外，醫管局總行政經理庾慧玲指將軍澳寶寧路普通科門診診所，前日一度遺失深喉唾液樣本收集箱，經警方協助已在附近厚德邨一個停車場尋回。當中有十三個樣本瓶完好無缺，並無遺失，相信是有病人自行取走用作擋雨。醫管局已聯絡受影響的市民重新交回樣本。