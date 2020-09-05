港府參與COVAX機制尋求疫苗供應

COVAX機制由全球疫苗免疫聯盟、流行病預防創新聯盟及世界衞生組織參與牽頭，旨在促進疫苗的研發及生產，目標是於明年年底前將疫苗送抵各參與國家或經濟體。
鑑於COVAX機制只能確保覆蓋部份香港市民，疫苗可能於二○二一年底前送抵本港，政府發言人說會以預先採購協議方式向各地疫苗製造商直接採購更多的疫苗，以尋求額外供應。
警方自去年中，發現有人利用網上社交平台散播暴力及仇恨，煽動他人犯法及使用暴力，企圖製造對警員及政府的仇恨。警方前日拘捕一名二十五歲、政府資訊科技總監辦公室女公務員，涉嫌在網上社交平台散播煽動訊息，唆使...
2020-09-05
中印邊境實際控制線形勢緊張持續，近日中印雙方的坦克都在射程範圍內對峙。有報道指，印度外長蘇傑生認為需要透過外交途徑解決對峙問題。而印媒就報道，中國國務委員兼國防部長魏鳳和尋求與印度國防部長辛格（Raj...
2020-09-05
東京迪士尼其實並不在東京，而在於千葉縣浦安市。昨日日媒傳出當地出現稅收短收，較當初預期少收四十二億日圓（即三億港元），為補收入需發行十一億日元地方債。 據日本放送協會的報道，當地由於東京迪士尼度假區因應疫情休園四個月，旅館與餐廳都受到沉重打擊。浦安市本年度的稅收都較當初預期少四十二億日圓（即三億港元），而浦安市為彌補相關收入，將發行十一億日圓地方債。 報道引述浦安市市長內田悅嗣表示，此次發生的稅金收入減少是史無前例。他形容，狀況非常嚴峻，希望能克服難關，不會影響市民服務。
2020-09-05
疫情稍為緩和，發展商隨即加快推盤步伐，其中由億京發展的大埔白石角新盤海日灣II，現以現樓形式推售，涉及290個單位，單位最低售價862.9萬起。發展商日前更開放現樓會所及全新三房示範單位。 海日灣II...
2020-09-05
外圍股市震盪，早前為升市火車頭的科技股成跌市元兇，多隻科技股遭洗倉式拋售，恒生科指一度插逾半成，低見7290點，最終收報7588點，僅跌1.5%。恒指則曾插518點，尾段跌幅收窄，100天線（2464...
2020-09-05
今晚歐洲國家聯賽A3組主場迎戰克羅地亞，原本是衞冕之師葡萄牙射手C朗拿度爭取成為第二位國際賽累積百球的好機會，但因細菌感染而上陣成疑。幸好，主隊還有狀態火熱的中場波基斯費南迪斯壓陣，力足擊敗陣容不整的對手，主勝去馬。（香港開電視76、有線602、662台周日凌晨2:45直播） C朗今仗只須攻入一球便成伊朗名宿戴伊後，另一位國際賽士哥達百球大關的球員，可惜因腳部受細菌感染已連續兩天缺席操練。葡萄牙足總透露：「C朗正服用抗生素，希望能夠趕及復出鬥克羅地亞。」 葡鋒人才濟濟 除了C朗之外，今次葡萄牙大軍仍有不少星將，包括曼聯中場波基斯費南迪斯和曼城翼鋒貝拿度施華等，鋒線火...
2020-09-05
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
前電台DJ、人夫蘇耀宗（細So）偷食白滑人妻練美施（Macy）手尾長，Macy爆料指細So曾偷嗒主持節目內一位參賽者，令曾參賽的人妻張紫語惹來嫌疑，張昨日澄清與細So只是朋友；在網上瘋傳的艷情短片，則...
2020-09-05
最近又有兩位荷里活明星中招確診，一個是大隻佬「The Rock」，狄維莊遜，一個是「蝙蝠俠」羅拔柏迪臣，銀幕上英明神武的英雄，現實中還是敵不過看都看不見的病毒。人貌似強大，其實特別脆弱。 今時今日，某人中了新冠肺炎，都是簡單的用「確診」二字，只要一說「確診」，大家都知道是怎麼回事。 這樣一來也就好像變得全世界只有「新冠肺炎」這一種病了，除此之外，人類已無其他可「確診」的疾病。 這其實也是一種毛病，那就是「疏忽病」。 從疫情發生以來，全世界的焦點都集中在這新冠肺炎上，萬病以此為大，除此之外都是小事。但事實又不是這樣。除了新冠肺炎，還有更多折磨人的奇難雜症，除了每天公佈的新冠肺...
2020-09-05
本周日沙田賽事的臨時外欄，會由原來設於四米位置向內延伸至七米位置。沙田草地跑道於歇暑期間曾進行保養工程，包括更換了直路外疊數塊草坪，目前該等位置的草地外觀仍需時與周圍的草坪融合，而將臨時外欄的位置向內延伸，能為賽事提供最佳場地狀況。 周日編排了兩場一千米直路賽。因此，周日賽事的直路跑道闊度將由正常的26.5米修訂為23.5米。而九月十三日星期日沙田賽事的臨時外欄，將維持在原本外欄內移七米的位置，而當日編排了一場一千米直路賽。由於當日賽事編在A+3賽道上舉行，因此跑道闊度將為20.5米。 跑道相關部分的狀況將於九月十三日的賽事結束後再作評估，馬會屆時會再作公布。 馬場浮世繪
2020-09-05