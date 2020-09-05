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港府參與COVAX機制尋求疫苗供應

2020-09-05 列印
　　港府已就參與COVID-19疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書，食物及衞生局表示，雖然根據世界衞生組織，現時仍未有預防新冠病毒的疫苗獲准於人體身上使用，但局方預計當有效疫苗面世後，全球競爭將會非常激烈，因此盡早採取行動，為市民及時預留有潛質的疫苗。

　　COVAX機制由全球疫苗免疫聯盟、流行病預防創新聯盟及世界衞生組織參與牽頭，旨在促進疫苗的研發及生產，目標是於明年年底前將疫苗送抵各參與國家或經濟體。

         鑑於COVAX機制只能確保覆蓋部份香港市民，疫苗可能於二○二一年底前送抵本港，政府發言人說會以預先採購協議方式向各地疫苗製造商直接採購更多的疫苗，以尋求額外供應。

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