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中大浸生中醫學生須月內北上實習

2020-09-05 列印
　　香港去年爆發反修例運動，浸大及中大的中醫學生曾向校方爭取將內地實習改為留港進行，兩間大學今年初與中醫藥管理委員會商討在港實習的可行性，有中醫學生在等待期間先留港實習，惟他們最近獲管委會的通知，現不接受在港實習方案，意味若學生在明年畢業，或須本月內趕赴內地實習。

　　參與中醫執業試的資格，須修畢不少於五年的全時間制中醫本科學位課程，其中包括不少於三十周的中醫畢業實習。

　　由受影響學生組成的「中大中醫北上實習事宜關注組」指中醫藥管理委員會早前要求同學到內地完成實習，方能滿足考試資格。而學院希望最快九月中至十月初將學生送往內地實習，關注組要求中醫學院承諾不需要學生支付因疫情衍生的費用。

　　中大中醫學院指會根據課程結構安排同學學習。浸會大學指會爭取學生按時完成實習要求。
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