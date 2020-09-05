  • 2020年9月5日 星期六
  • 29º
  • 83%
熱門： 細SoMacy全民檢測新冠肺炎古天樂

日報新聞 > 港聞

去年沙田暴動 17歲少年候判題題題題題題題題

2020-09-05 列印
■沙田新城市廣場去年七月十四日晚爆發示威衝突。
Previous Next

　　沙田新城市廣場去年七月十四日晚爆發示威衝突，三名示威者包括一名案發時僅十六歲的學生，分別在商場三樓中庭和扶手電梯位置，與其他示威者圍毆兩名警員。其中一名受襲警員至今未完全康復。三男昨在區域法院共承認五項暴動罪。法官胡雅文鑑於被告學生年紀尚輕，將索取其教導所報告後，於本月十八日一併量刑。

三名被告認罪

　　三名被告分別為曾有一項販毒案底的二十四歲梁柏添、五十一歲龔志遠，以及十七歲李文謙。首事主張歷恆當晚在新城市廣場目睹有軍裝同袍遇襲，打算上前營救，遭二十名示威者包圍並遭拳打腳踢，歷時一分鐘。據公開片段，梁和李分別以雨傘襲擊事主。事主其後確診左眼眶、左上頜等均出現骨折。本年三月才恢復文書工作，惟六月再獲病假。

　　第二事主郭兆恆當時增援，但遭示威者從電梯推倒在地襲擊。根據公開片段，梁和龔分別用腳踢他及用雨傘刺他。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd