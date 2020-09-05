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彥霖「遺漏」片段庭上播 無法解答物品消失經過

2020-09-05 列印
　　陳彥霖死因研訊昨日繼續，研訊主任第三度重召負責剪輯知專設計學院閉路電視片段的警員出庭，播放早前遺漏的片段釋慮，惟相關鏡頭沒有拍到彥霖身上物品消失經過，僅能收窄她丟失鞋子的範圍，而鞋子至今仍未尋回。

下周一或結案陳詞

　　駐守港島東區重案組的警員李豪傑表示，前日取得四個樓層的閉路電視鏡頭分佈圖，及二十個外置硬碟，包括上述遺漏片段。知專李惠利八樓鏡頭顯示，當時彥霖頸上仍纏有黑色掛飾，手持電話及傳單，仍有穿鞋。

　　鏡頭轉至六樓，只見彥霖頸上掛繩疑似轉至手上，落樓梯時將其擱在地上，惟行兩步後又回頭撿起。彥霖走至四樓時，手上黑繩仍存在，但走至A座二樓時已不見其手持物品。C座十樓的數個鏡頭顯示，起初彥霖仍有穿鞋，未幾鞋子已消失。

　　死因庭下周一會重召政府化驗所化驗師，以及陳母或作結案陳詞。

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