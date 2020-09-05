  • 2020年9月5日 星期六
  • 29º
  • 83%
熱門： 細SoMacy全民檢測新冠肺炎古天樂

日報新聞 > 港聞

民主派21日將作民調 採過半數標準定去留

2020-09-05 列印
　　部份民主派將委託香港民意研究所在本月二十一日展開民調，決定以「單門檻」取代之前提出的「雙門檻」，據過半數民主派支持者選擇的結果，決定是否延任立法會一年。但若結果不過半數，議員將作出政治判斷。

　　民主黨、公民黨、香港本土毛孟靜、工黨張超雄及社福界邵家臻，將委託香港民意研究所及中大傳播與民意調查中心展開民調，就立法會延任的問題，隨機電話訪問二千人，預計一周內完成。民主黨主席胡志偉指民主派聽取市民意見認為，要求超過三分二民主派支持者的門檻太高，遂決定改用過半數的標準。公民黨重申傾向留守議會，但會服從結果。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd