﻿港產健康資訊App﻿ ﻿教識產品化學成份﻿

自新冠病毒爆發以來，不少港人更關注個人健康。一個「港產」的成份分析資訊平台，分別以中文及英文詳細列明多達十五萬項產品成份，令消費者了解各類產品中的化學成份，並告知其潛在風險及衍生的健康問題。



幼稚園創辦人游斌眼見不少學生慘受濕疹困擾，機緣巧合下學校舉辦向家長講解護膚的講座，啟發他投資百萬成立健康資訊平台「1Source」。公司成立初期，他花了大概一年時間搜集醫學資訊及處理海量數據，還聘請醫生、資訊科技員等專業人士分析、開發，最終在二○一八及二○一九年分別推出應用程式和網站。



1Source是一個免費下載的應用程式及網站，使用者可透過掃描產品包裝的條碼或拍攝成份標籤來查看產品，即時得到詳盡分析。系統設有四大範疇的評分方式來評估產品帶來的影響，當中包括吸入、吞服、接觸和環境，更設有潛在風險指數評級，綜合多個具權威性的數據得出評分，產品各成份以一至十分作風險評估，愈高分數代表愈危險。「一分為最佳、十分則是被歐盟禁用，或屬於聯合國國際癌症研究組織第一類致癌物質的成份。」



該應用程式系統亦提供個人化功能，用戶在尋找產品時，可通過其產品篩選引擎，按照個人身體狀況或產品含有成份作篩選，從而選擇最合適自己的產品。用家只需在「設定」一欄輸入個人健康狀況，在日後搜尋時，系統便會根據相關資料，提醒哪些成份或不適合用家長期使用。為了增加互動，若用家發現資料庫內沒有相關產品時，平台歡迎用家自行添加新產品資料，以便進行分析。



揀選抗疫用品幫到手



受疫情影響下，全球對抗疫用品需求增加，消毒產品如潔手液、酒精搓手液、濕紙巾等成為大眾必需品。游斌舉例指出，某個受港人歡迎的家用清潔用品和消毒液品牌，其大部份產品不僅沒有顯示產品成份，當中更含有達危險級別「十」致癌的防腐劑。



他有意與不同生產商或零售商合作，讓更多產品上架。他亦期望未來有更多公司可以採用其產品篩選引擎，從而讓消費者得到應有的照顧和關注。



