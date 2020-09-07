雜物擲警 堵塞道路 反延選非法遊行 爆衝突近300人被捕

數以百計市民響應網上號召，昨天在佐敦、旺角、油麻地遊行，反對政府以疫情為由押後原訂昨天舉行的立法會選舉，警民多次衝突，有示威者擲水樽、雨傘等雜物，又一度堵路，警員發射胡椒球彈槍驅散。截至傍晚九時，警方拘捕二百八十九人，當中包括梁國雄，而前立場新聞記者何桂藍亦被帶走。有示威者高呼「香港獨立，唯一出路」、反修例和反國安法等口號，政府發言人強烈譴責這些違法行為。



昨天九月六日，原是立法會選舉投票日，政府因疫情關係，於七月底宣佈延期一年。有網民不滿，號召昨午在九龍區遊行反對延遲投票，同時反對《國安法》。據悉，警方部署二千警力應對。警方指這次遊行屬未經批准集結，對違法活動採取零容忍態度。



有人喊「港獨」口號



昨午二時許，佐敦、油麻地及旺角等街頭開始有市民聚集，有人叫「五大訴求 缺一不可」和「光復香港 時代革命」，亦有人高叫反國安法，甚至有人叫「香港獨立」。大批防暴警員戒備，多次舉藍旗驅散及截查遊行者，包括身穿黃色背心的記者。



下午四時許至五時，防暴警員至少兩度與遊行人士發生衝突，有人在西洋菜南街走出馬路，又以紙皮及垃圾等雜物堵路，交通一度受阻，多名警員持防暴槍到場及一度舉藍旗驅散，其間有人向警員掟水樽及雨傘等雜物，防暴警一度開胡椒球彈槍驅散。前立場新聞記者何桂藍等約十人遭警方截查，事後被帶走。



梁國雄被捕 岑子杰票控



其間一名穿裙及反光衣背心「女子」疑中胡椒球彈槍倒地，現場急救員上前為其急救，發現為男子，把他送院，未有大礙。消息稱，傷者經常在反修例示威現場出現。香港眾志前秘書長黃之鋒一度在彌敦道逸東酒店門外現身，呼籲市民關注早前因涉嫌偷渡被廣東海警拘捕的李宇軒等十二人。社民連副主席梁國雄在逸東酒店一帶涉參與未經批准集結而被捕，區議員岑子杰涉違反「限聚令」被票控。



兩名十五歲少年遊行前在旺角站外被巡警截查，分別因沒帶身份證及藏有頭盔及防毒面具被帶走。在四時許，近百人在西洋菜南街集結及叫囂，警方要求人群離開，部份人拒絕，警方截查時一名十二歲少女逃跑，事後涉限聚令被票控。



截至晚上九時，警方至少拘捕二百八十九人，其中二百七十人涉非法集結，餘下分別涉在公眾地方行為不檢、襲警、阻礙警務人員執行職務及遊蕩等被捕。另外兩名男子及一名女子在遊行開始前，分別涉嫌公眾地方行為不檢及管有第一部毒藥，以及播放含有宣傳香港獨立的口號，違反《香港國安法》及襲警等被捕。



中聯辦斥少數人發起非法遊行



政府發言人發聲明，指市民參與未經批准的集結，以雜物堵塞道路，更有人向警務人員投擲硬物，並高叫「港獨」口號，強烈譴責這些違法和自私的行為。中聯辦發言人則表示，一小撮反中亂港份子煽動在九龍發起非法遊行，涉違反《港區國安法》及本地法律，堅定支持特區政府和香港警方果斷執法，對任何違反國安法的行為都將是零容忍。