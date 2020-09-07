譚得志涉「發表煽動文字」被警拘捕

警方罕有地以涉嫌觸犯「發表煽動文字」罪名拘捕人民力量副主席譚得志，指他涉於今年六月至八月期間以舉行「防疫講座」為名擺設街站，卻發表疑引起憎惡、藐視政府，或引起民間不滿的言論。警方一度研究以《國安法》拘捕，後改為以《刑事罪行條例》出擊。



警員昨早到譚得志位於大埔汀角村的住所，憑法庭手令入屋搜查，檢走一些通訊設施，將他拘捕，押至大埔警署。警方國家安全處高級警司李桂華表示，譚得志於今年六月底至八月在全港不同地區設立二十九次街站，鑒於當時「限聚令」正在實施，他巧立名目，指是舉行「防疫講座」，在現場卻以揚聲器及透過社交平台facebook等向市民發表言論，所用字眼及宣傳品涉嫌引起市民憎惡、藐視政府，或引起民間不滿。



李透露，案件起初由國家安全處，以涉違反《港區國安法》的「煽動分裂國家」罪調查，經蒐證及與律政司研究後，決定以《刑事罪行條例》「發表煽動文字」罪處理，又指案件仍在調查中，不排除更多人拘捕。被問及譚具體因說了甚麼言論被捕，他指暫不便透露，建議留意譚在社交平台發表的內容。據條例，一經定罪，可處以五千元罰款及兩年監禁。



民主派批「以言入罪」



民主黨立法會議員涂謹申批評，警方拘捕行動違背《基本法》及《國際人權公約》所保障的言論自由權利，認為是「以言入罪」。但行政會議成員、資深大律師湯家驊認為，言論自由並非絕對，可因應國家安全受法律限制，強調「以言入罪」並不一定違反人權。



《刑事罪行條例》中的「煽動」條文於一九三八年訂立，回歸後幾乎無案例，直至今年三月警方以「作出具煽動意圖作為」罪拘捕中西區區議會主席鄭麗琼，指她嫌在網絡公開警員資料及鼓吹暴力等，以及在上月以「發表煽動文字」罪拘捕壹傳媒創辦人黎智英，成為回歸後首兩宗案例。