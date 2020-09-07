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旅業盼聖誕檔期恢復跨境遊

2020-09-07 列印
　　本港新冠疫情緩和。旅遊業促進會總幹事崔定邦向本報表示，「港版健康碼」的實際操作已安排好，目前只待本港控制好疫情，即可推行。他指，目標在十月初恢復商務、家庭、教育等必要過境，按澳門與廣東省的經驗，冀本港在十二月聖誕檔期恢復跨境旅遊，並由大灣區逐漸拓展至內地其他省市。

　　崔定邦促請政府加大檢測力度，減低公私營機構的檢測費用，令「健康碼」不止為有錢人服務。他又稱，若本港檢測數量高，能令其他國家對香港回復信心，早日恢復跨境旅遊。

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