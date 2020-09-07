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普檢登記113萬 聶德權：或以檢測代檢疫

2020-09-07 列印
　　普及社區檢測計劃踏入第六日，截至昨晚八時，累計一百零二萬名市民接受採樣；網上預約登記人數亦超過一百一十三萬二千。公務員事務局局長聶德權重申參與人數愈多愈好，有助了解社區的疫情，亦對準備第四、五波可能發生的爆發，作充份的準備和預演，特別就跨境活動方面創造條件，以檢測代替十四日檢疫。

　　政務司司長張建宗強調會在本港疫情穩定後落實使用「健康碼」，當局正開發感染風險通知系統及應用程式，掃描二維碼儲存進出場所紀錄，並收到感染風險通知。他又批評有人散播普檢的誇張失實言論，應予以譴責。食衞局局長陳肇始指政府做第二次大規模檢測的機會不大，但會擴大特定群組的檢測範圍。

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