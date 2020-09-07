衞署海外訂疫苗長者醫護優先接種

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌透露，衞生署於上月底，已預訂佔香港人口三成五數量的新冠肺炎疫苗，另會購買三種疫苗覆蓋其餘六成五香港人口。他估計，會先安排長者、長期病患者及醫護人員接種，但或要每人打兩針才可以令抗體持續。



料35%人口獲供應



許樹昌表示，衞生署於上月底，向一個與世衛有聯繫的國際機構，預訂佔香港人口三成五數量的新冠肺炎疫苗，暫未知該機構會提供甚麼疫苗，可能由目前現有幾間廠商供應。署方亦會購買三種疫苗，以覆蓋其餘六成五香港人口。



許樹昌預計，會先安排長者、長期病患者及醫護人員接種，「要保住醫療系統」，目標是讓全民接種，但或要每人打兩針才可以令抗體持續。



政府上周五指已就參與疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書，COVAX機制由國際疫苗相關組織及世衞參與牽頭，促進疫苗的生產；港府亦會向各地疫苗製造商直接採購更多疫苗，作為額外供應。



此外，內地兩間企業所研發的三款新型冠狀病毒疫苗，已進入第三階段臨牀試驗，若試驗順利，可於年底上市，預計合共每年可生產六億劑疫苗。在北京舉行的服貿會上，三款國產新冠疫苗首次現真身，包括兩款由國藥集團中國生物研發，另一款疫苗「克爾來福」由科興生物研製，兩間公司的新冠疫苗均已獲內地當局批准緊急使用。



美國傳媒報道，輝瑞及強生等多間大型藥廠，計劃本周發表聯合聲明，表明在疫苗未取得足夠數據證實是安全有效之前，不會交予政府當局審批。早前有美國衛生學者擔心，特朗普政府或會向食品藥品監管局施壓，要求在十一月總統大選前批出疫苗應市。



