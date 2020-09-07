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教局促學校輔導被定罪學生

2020-09-07 列印
■去年的社會事件為學界帶來前所未見的衝擊。 資料圖片
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　　教育局首席教育主任陳展桓昨撰文，指去年的社會事件為學界帶來前所未見的衝擊和挑戰，最近陸續出現遭檢控及定罪學生個案，令人痛心和憂慮；教育局在六月向公營及直資中學發出通函，促請學校教導涉嫌違法和被定罪學生，正確價值觀，並為個別學生制定和執行個人化跟進方案，引導重回正軌。

  陳展桓期望學校和老師就學生的違法暴力行為，加強學校訓輔支援工作，培育學生的自我管理能力；透過重新編寫高小及初中適用的教案，供老師在成長課使用，讓學生從遊戲及活動討論不守規則的影響；即使學生觸犯法例甚至被法庭判處刑責，學校都不能放棄他們。

  教育局早前聯同警務處及香港遊樂場協會等，透過網上平台為全港中學舉辦研討會，約二百五十名老師及訓輔人員參加，以加深認識相關法律知識。



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