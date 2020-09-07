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「列根號」再有士兵染疫

2020-09-07 列印
「列根號」再有士兵染疫
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　　美國「列根號」航空母艦(圖)再有士兵驗出對新冠病毒呈陽性反應。美國海軍第七艦隊發言人表示，「列根號」有少數士兵於上月二十七日確診，隨即接受治療並下船，全部人毋須送院。報道指，「列根號」自六月已經出海，當局正調查感染源頭及病毒傳播途徑。

　　新冠肺炎疫情肆虐全球，印度單日破紀錄新增逾九萬宗病例，亦打破單一國家單日確診病例的世界紀錄。目前累計病例超過四百一十一萬宗，今天有機會超越巴西，成為全球第二多人受感染的國家。

　　意大利首都羅馬周六有逾千人上街示威，抗議政府推行強制學童戴口罩及強制接種疫苗等防疫措施。他們均沒有戴口罩，並拉起寫上「拒絕口罩、拒絕社交距離」、「個人自由不容侵犯」等橫額，批評國家進入「公共衛生專權」情況。

　　另外，內地新增十宗確診個案，全部屬境外輸入。

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