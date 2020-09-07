投管俊「傑」——LPF吸私募基金來港（上）

各位《頭條財經報》讀者好，今日為本專欄首次與大家見面，往後Prof J會與各位細談一個金融界嶄新詞彙：投資管治（Investment Governance）。良好的企業管治，能協助公司持盈保泰，增強可持續發展能力；優質的投資管治，則可協助大家逢凶化吉，增加投資回報！



自《港區國安法》生效後，市場擔心外資撤走，但港府正默默起革命，出招力吸資金「泵水」，說的是今年7月獲立法會通過，8月31日生效的《有限合夥基金條例草案》，上述法例讓基金能以有限合夥基金（Limited Partnership Funds，下稱LPF）形式在本港成立。繼2018年引入「開放式基金型公司」，容許以公司形式在本港成立基金後，此舉勢吸引更多私募基金落戶本港。



LPF意即該基金不是法人（此安排與基金熱門地開曼群島相同），而是管理投資而成立的註冊計劃，當中包括下列特徵：首先是透過有限合夥協議成立，需要由至少兩名合夥人組成，一人為普通合夥人（General Partner），另一人為有限合夥人（Limited Partner）；其次是在本港擁有註冊地址，在公司註冊處註冊；第三是由普通合夥人任命投資經理（可以是自己本身），以執行投資及管理職能。以上安排吸引基金駐紮本港，在本地集資及尋找投資項目，但同時享有離岸基金特徵，可謂左右逢源。



LFP管理要求相對簡單，普通合夥人可自由訂立合法協議條款，隨時接納合夥人加入或退出、訂立合夥人之間的財務及資產管理安排、決定投資範圍及策略等。其投資選擇擁有大量彈性，可用於風險投資、私募股權、房地產基金、併購基金，以至投資於數碼資產基金。



另一方面，因應去年通過的《稅務（豁免基金繳付利得稅（修訂）條例》，容許包括LPF等基金享受稅務寬免，加上LPF權益不屬股票定義，因此無論發行、轉讓或贖回LPF權益，都不用繳付印花稅。



上述安排以簡易、便捷及優惠稅務條件吸引基金「入港」，本港更可藉地理便利，吸納大灣區投資者的豐厚資金，同時帶動本地人才需求，協助業界在風雨飄搖的環境中屹立不倒，可謂投資管治的優良案例。



下期筆者將談談私募基金熱門註冊地：開曼群島成立的新法例，如何間接為香港「助攻」，加速本港成為「私募基金天堂」。



註冊合規師公會投融資部總召集人



徐燦傑