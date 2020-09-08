市民留家 裸聊情緣局頻生 疫下網購騙案激增 半年涉款15.3億

市民留家避疫，多了時間上網，一不小心，墮入網上騙徒圈套。警方公佈今年上半年的科技罪案達六千四百多宗，比去年同期翻倍，當中網購騙案激增近三倍，不少涉口罩騙案，而裸聊勒索及網上情緣騙案亦上升，前者受害人包括一名年僅十二歲的小學生，後者女苦主遭騙去一千八百萬元。警方預計全年科技罪案數字將會大增。



警方網絡安全及科技罪案調查科網絡安全組警司張天樂指，上半年接獲六千四百一十四宗科技罪案，較去年同期增加百分之一百零八，涉金額達十五億二千七百六十萬元，亦比去年同期增加百分之十六點七。



眾多科技罪案中，網購騙案最多，達四千零四十六宗，比去年同期多二點七倍，涉金額八千八百八十萬元，比去年同期暴增近五點七倍，主要由於疫情期間接獲二千二百九十二宗共涉七千萬元的口罩騙案。



12歲男童裸聊中伏



裸聊勒索較去年同期升幅逾一倍，涉二百零六宗個案及一百三十萬元，受害者包括小學生。張指，九成五受害者為男性，學生佔四成，當中就讀小學六年級的十二歲男童，於今年五月在網上受女騙徒引誘裸聊，事後女騙徒威脅公開其裸照，勒索面值一千元的遊戲點數卡，男童付款後告訴父親報案。上半年涉金額最高的裸聊騙案受害者為一名六十三歲男子，他今年四月與騙徒裸聊後，遭對方威脅公開裸照並勒索逾十九萬元，他匯款後報警。



網上情緣騙案亦有逾五成升幅，多達四百二十九宗，涉一億八百九十萬元，受害人近九成為女性，最年輕十五歲，最年長為八十五歲，兩人分別在網上結識自稱居於英國的工程師等專業人士，騙徒訛稱會贈送禮物，但要求先支付郵費，兩人分別匯款四千元及二萬二千五百元後，騙徒便失聯。而最高金額的網上情緣騙案受害人為一名四十五歲女子，她從社交平台認識訛稱為意大利商人的騙徒，不久成為網上情侶，騙徒兩個月後陸續藉詞索款，受害人共匯款逾一千八百萬元，騙徒得手後失聯。



此外，上半年損失金額最高的案件為商業電郵騙案，涉三億一千四百零四萬元。張透露，一家日本銀行的美國分行人員，受騙將巨款轉帳至五個香港銀行帳戶，警方已凍結部份款項。



