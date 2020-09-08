再多五確診交通城小型爆疫

本港昨日新增十一宗新冠肺炎確診個案，顯示大圍交通城發生小型爆發，當局經普檢及追蹤找到多五人染疫，由於部份患者曾交談，故人傳人機會較大，疑當中或有超級傳播者。事件令交通城六樓商戶約三十人須隔離檢疫，大廈中其他人士亦要接受檢測。



昨天十一宗新增個案中，十宗屬本地感染，當中六宗與早前個案相關，包括一宗透過普檢發現的個案，其餘四宗屬源頭不明，均經由普檢發現，另有十宗以下初步確診。大圍交通城再多五人染疫，包括一名五十歲男子，他與早前一名患者同於六樓工作，兩人上月下旬曾交談，該五旬男子上周四參加普檢。



商戶30人須隔離檢疫



衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，另有一名早前確診個案曾於上月短暫到訪交通城六樓，認為六樓商戶屬高危，該層共有十二戶，目前有四戶有確診個案，涉及三人，其餘八戶約三十人須隔離檢疫。全幢樓人士亦要接受檢測。同時，交通城地下管理處再多一人確診，其兩名家人亦染疫，屬家庭群組。另一名早前染疫管理員的密切接觸者染疫。張竹君指交通城群組累計九人中招，認為人傳人機會較大，患者中疑有超級傳播者。



此外，普檢再找出四名隱形患者，包括一名二十九歲、懷孕三十三周的孕婦，她在太子道西一百四十一號七樓普濟堂中醫診所任職配藥員，三十多位同事須作檢測；一名在牛頭角嘉豪酒家工作的六十三歲男子染疫，他家住藍田康柏苑，參與普檢前曾發燒並求醫。



普檢發現孕婦確診



一名家住荃灣石圍角邨的八旬退休男子亦確診，他平時會到楊屋道街市買餸；其餘一名病人為六十七歲家庭主婦，她家住黃大仙彩虹邨，平時到彩虹道天橋晨運及到牛池灣街市買餸。普檢亦再找出一宗舊個案，她於上月二十九日出院。另外，本港再多一名年長患者不治，累計九十八名病人離世。



