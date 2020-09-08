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初步陽性男子 再檢測變陰

2020-09-08 列印
　　醫管局公佈，一名四十四歲男子前日經普檢呈初步陽性，被送入聯合醫院單人隔離病房。他入院後先後接受鼻咽、痰液及血清抗體測試，結果均為陰性。院方正監測其情況，並正與衞生防護中心了解問題何在。

衞生防護中心指，衛生署化驗所覆驗個案時，發現男子的樣本不足，無法確定同一個樣本的檢測結果，故判斷不到該男子的檢測結果是否「假陽性」。中心指，以往曾有初步陽性個案，再次檢測後轉為陰性，或與取樣或其他原因有關。

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