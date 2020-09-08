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聶德權：市民求安心再做檢測無可厚非

2020-09-08 列印
　　普及社區檢測計劃踏入第七日，截至昨午近六時，約有近一百一十九萬人透過網上登記預約。截至中午有一百零八萬人已接受採樣，包括八百二十六人重複採樣。公務員事務局局長聶德權表示，重複檢測的比例很少，理解有市民進行檢測後，曾到高危地方或應公司要求而重複檢測，認為他們為求安心再做檢測是無可厚非。

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