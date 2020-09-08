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少女被警按地制服票控 母稱只是途經買畫具

2020-09-08 列印
■少女被多名警員按地制服。網上圖片
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　　前日旺角有市民大遊行示威與警員衝突，警方在其中一次截查行動時，一名十二歲少女遭多名警員按地制服，其後被票控違限聚令，事件惹來非議。

　　少女的母親指，一家人住在旺角附近，前午與子女三人到旺角街市買餸後，她叫子女到油麻地買畫具；她不接受警方所指女兒形跡可疑。其女兒接受一間中文報媒訪問表示，當時與二十歲兄長一起，其間她因看到防暴警員驚慌下走開，不料被警員按地制服，事後與兄長同被票控違限聚令，事件中她手肘受傷。其兄長補充稱，不理解為何被票控，聲言會上訴及不交罰款。

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