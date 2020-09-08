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科茨：無論疫情如何 東奧明年七月舉行

2020-09-08 列印
科茨：無論疫情如何 東奧明年七月舉行
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　　東京奧運因新冠肺炎疫情順延一年至二○二一年舉行，國際奧委會協調委員會主席科茨（見圖）表示，無論疫情如何，奧運會明年將在七月二十三日如期開幕，更稱「這將是一屆征服新冠病毒的奧運會」。科茨指除了世界大戰外，奧運會從未被取消過，因此東京奧運會將按照已修改後的日期開幕，又形容今屆奧運是他見過準備最充份，幾乎全部場館已完工，所有交通亦安排妥當了。

印度確診全球第二多

　　全球確診個案突破二千七百萬宗，累計八十八萬人死亡。印度新增超過九萬宗確診個案，累計突破四百二十萬宗，超越巴西成為全球第二多確診個案的國家。疫情亦在敍利亞迅速擴散，當地二百多名聯合國工作人員確診感染。當地人道救援人員和醫護人員指出，實際感染的工作人員數量更多。

　　另外，內地新增十二宗確診個案，全部屬境外輸入。國藥集團中國生物研發的兩款新冠滅活疫苗獲批使用，集團稱數十萬人次已接種疫苗，無人有明顯不良反應，甚至到海外疫情高風險地區也沒受感染。

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