回歸前後皆「行政主導」 港澳辦：港行「三權分立」說法錯誤

特首林鄭月娥及教育局局長楊潤雄近日指香港沒有「三權分立」，再次引起社會熱議。港澳辦及中聯辦昨晚發表聲明，贊同林鄭月娥的表態，港澳辦發言人指關於香港特區政治體制實行「三權分立」的說法是錯誤，必須糾正。中聯辦發言人指回歸前後，香港都是「行政主導」，而非「三權分立」。



港澳辦發言人指出，香港的憲制地位決定其政治體制不應與一個主權國家簡單類比，也不可能實行建立在主權國家完整權力基礎上的「三權分立」。



行政立法司法各司其職



「三權分立」在香港也從未存在過。 以行政長官為核心的行政主導體制，是《基本法》所設計的香港政治體制的一大特徵。行政機關、立法機關既相互制約又相互配合，且重在配合，司法機關獨立行使審判權。在行政立法關係中，行政署於主動和主導地位。



發言人強調，不搞「三權分立」，是香港《基本法》起草政治體制有關內容時的一個重要指導思想，並指實行行政主導，並不否認香港行政、立法、司法三權分置和三機構各司其職，也不否認行政與立法之間存在制衡關係，批評香港一些人鼓吹「三權分立」的論調，其真實意圖是欲擴大立法權和司法權，削弱行政長官的管治權威，抗拒中央對香港的全面管治權，把香港變成一個脫離中央管治的獨立政治實體。現在必須正本清源、撥亂反正。



中聯辦發言人指，自上個世紀八十年代香港《基本法》起草至今，中央有關部門權威人士和內地專家學者，明確指出香港政治體制無論在回歸前後，都是「行政主導」，而非「三權分立」。



發言人又指，香港的政治體制可概括為「三權分置、行政主導、司法獨立、行政長官代表特別行政區向中央總負責」。發言人批評，一些人指香港實行所謂「三權分立」，實際上是一個偽命題，反對派企圖誤導香港社會對政治體制的認知，削弱行政長官的憲制地位。



