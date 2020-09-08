新冠康復者糞便仍帶傳染性病毒

中大醫學院研究發現，沒有腸胃不適及已康復的新型冠狀病毒患者，他們的糞便樣本仍驗出帶有傳染性及可複製的病毒，是全球首次證實有關結果。有見及此，醫學院成立新冠病毒檢測中心，為衛生署指定的特定群組做糞便檢測，對象為嬰幼兒童、長者等，目標為每日檢測二千個樣本。



中大醫學院在二月至四月跟進十五位本地患者，檢測他們的糞便樣本，其中有三位患者在呼吸道樣本不再偵測到病毒的六天後，其糞便樣本驗出帶有具傳染性及可複製的新冠病毒。另外醫學院自三月至八月，為從高風險地區返港、無病徵的嬰幼兒童提供糞便檢測，測試二千一百二十八個樣本，發現六宗確診個案，陽性比率為百分之零點二八。中大醫學院微生物學系系主任兼腸道微生物群研究中心副主任陳基湘表示，其中一宗確診個案是一名兩歲幼兒，入院時呼吸道樣本呈陽性反應，其後轉為陰性，但糞便樣本持續三十六天驗出病毒。



