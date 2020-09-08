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誤信冒警騙徒 九旬翁失164萬棺材本

2020-09-08 列印
　　年逾九旬漢遇假冒官員騙案，痛失逾百萬棺材本。警方表示，一名九十二歲姓簡老翁，早前於其位於牛頭角的住所，接獲一名陌生男子來電，對方自稱為內地執法機構人員，騙徒指事主涉及一宗刑事案件。騙徒其後到事主住所出示兩張聲稱為案件調查報告後離開。

事主不虞有詐，其後與騙徒一同到觀塘開源道一間銀行，申請將簡翁戶口的外幣定期存款兌換成港幣。事主其後發現戶口內約一百六十四萬元港幣被人匯走，懷疑受騙，遂報案。警方接報經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由秀茂坪警區刑事調查隊第六隊跟進，探員其後翻看銀行及附近一帶有關閉路電視錄影追緝騙徒，暫未有人被捕。警方現通緝一名身高約一點七米，年約三十至四十歲中國籍男子。

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