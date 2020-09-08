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涉騙儲蓄互助社貸款 警長遭廉署起訴

2020-09-08 列印
　　廉政公署昨日落案起訴一名警長，控告他涉嫌詐騙香港警察儲蓄互助社貸款共約六十萬元，以及向非法外圍賭博經營者投注本地賽馬。五十一歲被告李鴻發任職警長，自一九八八年起是儲蓄互助社的社員，被控四項欺詐，及兩項向收受賭注者投注。他涉嫌於二○一六年六月至一九年六月期間，意圖詐騙而誘使儲蓄互助社批出四筆貸款共約六十萬元。

　　涉案非法外圍賭博經營者余泉堅，被控兩項收受賭注罪名。李鴻發涉嫌於二○年三月，兩度向余泉堅投注本地賽馬賽事；李據報向余投注賭注共約二千三百元，而余從包括李鴻發在內人士，收受賭注共逾一萬三千元。

　　兩被告已獲准保釋，以待明天在東區裁判法院應訊。

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