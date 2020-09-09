當局與日泰韓等11國商討 港人有望氣泡外遊 業界籌辦小包團

自新冠肺炎爆發以來，各國封關，國際旅遊停頓。近日部份地區疫情放緩，港府籌備重啟外遊大計，正與十一個國家商討「旅遊氣泡」，其中已經與日本和泰國商討具體的安排。旅遊業界對此表示歡迎，形容具體措施出爐後，會馬上推出只有四至八人的「小包團」，當地安排包車接送；業界又建議當局十月先開通粵港澳三地互相旅遊，再逐步與鄰近亞洲國家建立「旅遊氣泡」，並要求醫療界降低病毒檢測收費，協助港人外出散心。



商經局局長邱騰華透露，政府去信十一個國家，包括日本、泰國、韓國、澳洲、紐西蘭、德國、法國、瑞士、越南、馬來西亞及新加坡，商討在限制及風險管理下，願與對方建立「旅遊氣泡」，開放旅遊往來。其中六個國家表示有興趣，本港已與日本和泰國討論具體安排；歐盟亦委派德國作協調國家，與香港商討如何來往歐盟國家；紐西蘭及澳洲則指，兩國互通旅遊後，會與香港作相關安排。



邱騰華稱，上述各國有不同檢疫措施，疫情亦不相同，重申要待有關國家的疫情受控，才可推出「旅遊氣泡」，故暫時沒推行的時間表。他說，若實行「香港健康碼」，則可用於「旅遊氣泡」的通關，形容使用時有如電子機票，使用者透過手機顯示資料，航空公司可易於檢查，各國衛生當局亦可以此作為防疫的「共同語言」。他補充，並非一定要落實「健康碼」後才可推行「旅遊氣泡」，強調市民出遊前須持有檢測陰性證明，到部份國家後亦要覆檢，本港與外地透過電子方式，交換有關防疫資訊。



出門持健康碼或檢測證明



康泰旅行社表示，公司一直為恢復港人旅遊作好準備，若「旅遊氣泡」具體安排出爐，康泰能快速推出系列旅遊產品，包括只有四至八人的「小包團」，便利一至兩個家庭一起外遊，旅行社會在當地為他們安排包車接送。



縱橫遊常務董事袁振寧強調，具體措施公佈後，公司可以馬上出團，又屆時會提供一系列保障，例如顧客若在旅行期間受感染，可全數退回旅費；出團前十四日內，若出現疫情反覆等意外，可無條件退款等。



香港外遊旅行團代理商協會副主席蘇子楊期望，當局十月上旬能先開放粵港澳三地往來，往後才逐步與周邊幾個亞洲國家建立「旅遊氣泡」，強調有關計劃要有航班等配套，不能操之過急。



旅遊業促進會總幹事崔定邦透露，當局一個月前已會見業界，且承諾將增加市面的病毒檢測量，以降低檢測費用。他期望「旅遊氣泡」推出後，醫生的檢測費用由現時每人每次約二千元，降至二百元左右，讓外遊的市民負擔得起。