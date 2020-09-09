周五起放寬 堂食四人一枱 機舖麻將館等重開

第三波疫情放緩，政府由本周五起放寬部份抗疫措施，食肆容許四人一枱，行街可以四人同行，同時有條件重開麻將館、遊戲機中心、所有室內外運動場等，為期七天。飲食業界對此表示歡迎，料生意會恢復至平日的八成；有麻雀館店主指，近月損失近八位數收入，形容重開是好事。



K房酒吧等 待下周決定



食衞局局長陳肇始宣佈，「限聚令」將放寬至四人，食肆放寬至最多四人一枱，其他營業限制不變，包括晚市堂食到十時。麻將天九耍樂處所、遊樂和表演場所、遊戲機中心等亦有條件重開、所有室內外運動場，包括康文署轄下室內外設施，如體育館、足球場、籃球場、水上活動中心、公共圖書館、博物館等亦重開，由周五凌晨起生效，為期七日。「口罩令」亦延長七天。



不過，浴室、派對房間、夜總會、酒吧、卡拉OK及泳池須繼續關閉。陳指出，重開浴室、派對房間等場所涉及風險較高，若疫情持續平和，政府將考慮下周五重啟有關場所，並重開主題公園及展覽會。



民政事務局局長徐英偉說，康文署轄下室內外場所開放後，初期設人數上限，團隊運動場地須下階段才會重開，同時科學館及太空館繼續關閉。此外，表演場地將開放予團隊綵排，有現場觀眾的節目下月才恢復。至於溜冰場則恢復小組訓練，每組不多於四人。



被問及應否放寬措施，衛生防護中心傳染病處主任張竹君回應指，要完全沒源頭不明個案「唔係咁容易」，因市民須生活，所以當局恢復部份有需要的活動。



中文大學醫學院院長陳家亮亦指出，現時適合逐步放寬措施，社會須有心理準備，一旦放寬，未來的確診會再回升。



香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，相信新措施能幫業界恢復日常八成生意額，業界對十‧一及中秋假期的生意表示樂觀。油麻地雞記麻雀館老闆林偉平稱，麻將館停業近三個多月，料損失八位數。他又稱，重開是好消息，過去數十天「蝕住嚟等，再停業多一個月真係頂唔順」，又指政府應補貼被迫停業的經營者。