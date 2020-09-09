﻿黑漢遭槍手轟胸口﻿﻿ 負傷飆車駕1.6公里求醫﻿

被槍傷事主姓嚴，四十五歲，據悉有黑幫背景，活躍於荃灣區。消息稱，嚴經營走私凍肉生意，時常在荃灣、青衣及昂船洲等貨櫃碼頭落貨。近日疑與同門因收陀地落貨費發生爭執。
疑黑幫內訌仇殺
昨凌晨零時許，嚴步出吳松街一間食店，登上泊在門外的一輛白色平治房車離開，駛至龍堡國際賓館對開柯士甸道與廣東道交界一交通燈位時，疑被電單車殺手追及。當他停下等候轉燈，殺手落車步前至其車左邊車頭乘客位，拔槍向駕車的事主轟了一槍後逃去。
事主中槍後負傷，仍能駕車至一點六公里外的伊利沙伯醫院急症室，落車衝入求醫及報警。在駕車途中，他一度在佐敦道近白加士街撞到三輛的士，導致四車損毀。
醫生為他急救，發現他胸部近左腋下位置中槍，經手術後將彈頭取出，情況嚴重。有車cam拍得殺手行兇經過，從片段所見，一名戴白色頭盔、穿深色外套及藍色牛仔褲槍手，駕駛電單車尾隨事主至柯士甸道與廣東道交界燈位，停車在事主房車後約兩個車位。殺手落車走近事主房車，取出手槍在房車左邊車頭乘客位隔窗向事主開槍。槍手欲開第二槍時，疑子彈卡着，事主趁機駕車衝紅燈後右轉出廣東道逃走，槍手見狀離去。
警方接報到場調查，發現事主停在急症室的房車左邊乘客位車窗損毀。同時在開槍現場路面檢獲一粒涉案彈殼。探員又向被撞三輛的士司機了解撞車經過。