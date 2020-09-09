﻿黑漢遭槍手轟胸口﻿﻿ 負傷飆車駕1.6公里求醫﻿

荃灣一個黑幫疑內訌，爭奪貨櫃碼頭落貨陀地費，竟演變同門開槍廝殺。一名男子昨天凌晨駕駛平治房車至佐敦一交通燈位，突然遭尾隨的電單車槍手隔車窗轟一槍，其左胸中槍，仍能駕車突圍至伊利沙伯醫院求醫，接受手術後取出彈頭，暫無性命危險。警方將案件列企圖謀殺處理，正追緝一名槍手。另外，警方有組織罪案及三合會調查科聯同西九龍及新界南總區反黑組探員，昨晚進行「犁庭掃穴」反黑行動。



被槍傷事主姓嚴，四十五歲，據悉有黑幫背景，活躍於荃灣區。消息稱，嚴經營走私凍肉生意，時常在荃灣、青衣及昂船洲等貨櫃碼頭落貨。近日疑與同門因收陀地落貨費發生爭執。



疑黑幫內訌仇殺



昨凌晨零時許，嚴步出吳松街一間食店，登上泊在門外的一輛白色平治房車離開，駛至龍堡國際賓館對開柯士甸道與廣東道交界一交通燈位時，疑被電單車殺手追及。當他停下等候轉燈，殺手落車步前至其車左邊車頭乘客位，拔槍向駕車的事主轟了一槍後逃去。



事主中槍後負傷，仍能駕車至一點六公里外的伊利沙伯醫院急症室，落車衝入求醫及報警。在駕車途中，他一度在佐敦道近白加士街撞到三輛的士，導致四車損毀。



醫生為他急救，發現他胸部近左腋下位置中槍，經手術後將彈頭取出，情況嚴重。有車cam拍得殺手行兇經過，從片段所見，一名戴白色頭盔、穿深色外套及藍色牛仔褲槍手，駕駛電單車尾隨事主至柯士甸道與廣東道交界燈位，停車在事主房車後約兩個車位。殺手落車走近事主房車，取出手槍在房車左邊車頭乘客位隔窗向事主開槍。槍手欲開第二槍時，疑子彈卡着，事主趁機駕車衝紅燈後右轉出廣東道逃走，槍手見狀離去。



警方接報到場調查，發現事主停在急症室的房車左邊乘客位車窗損毀。同時在開槍現場路面檢獲一粒涉案彈殼。探員又向被撞三輛的士司機了解撞車經過。



