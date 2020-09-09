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傷者行事勇悍 偷竊案底纍纍

2020-09-09 列印
　　胸部中槍男子，綽號「黐線勇」。據悉，他為一名積犯，至少涉十宗偷車及爆竊等案底，為荃灣一黑幫大佬的門生，以勇悍出名。

　　消息稱，嚴多年前自稱是狗場東主，但疑參與及組織偷車及爆竊集團，至少干犯十宗偷車及爆竊案，在○七至○八年初涉多宗偷車及爆竊參茸海味，涉款共五百萬元。警方調查後將他拘捕，在其上水唐公嶺村住所起回一批燕窩參茸海味及電單車零件等贓物。○八年一月一輛報失車輛撞入沙田馬場賽道，疑挑戰警方，兇徒事後棄車逃去，警方懷疑案件與嚴的犯罪集團有關。

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