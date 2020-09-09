普檢預約採樣率高達92%

普及社區檢測計劃推展第八日，再多十一萬三千名市民接受檢測，累計共一百三十一萬人在檢測中心採樣，並已完成約一百零三萬個樣本檢測。截至昨晚八時，有一百二十四萬人在網上預約檢測。特首林鄭月娥昨早表示，計劃的預約採樣率達百分之九十二，形容是非常高，將會盡快交代會否將計劃再延長三日。



林鄭月娥指至今只有約一千五百名市民重複登記檢測，百分比非常低，估計是部份人自覺高危，不認為會濫用服務。她呼籲市民接下來幾日，即使未有在網上登記，都可以自行到檢測中心。



科大經濟學系榮休教授雷鼎鳴形容參與全民檢測的人是「好市民」，建議他們日後優先獲得政府提供的各種福利，如優先接種疫苗，或之後政府再派錢，可優先領取等。雷又指若香港不採取嚴厲的抗疫措施，疫情難以真正受控，呼籲政府早日實施健康碼。



