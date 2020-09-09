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走私千萬元黃金 貨車司機被捕

2020-09-09 列印
■海關檢獲二十塊黃金，重約二十公斤。
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　　全球量化寬鬆黃金價格上升至逾一千九百美元一盎司，有不法分子鋌而走險。一輛貨車上周經落馬洲管制站入境時，關員透過風險評估將車截停檢查，在駕駛室內檢獲一批懷疑走私黃金，共重約二十公斤，估計市值約一千萬元，遂將司機拘捕。這是海關破獲今年首宗走私黃金案件。

　　本月三下午，一輛貨車經落馬洲管制站入境，關員發覺司機神色有異，遂將貨車截停檢查，結果在駕駛室內檢獲二十塊黃金，共重約二十公斤，市值約一千萬元，於是以涉嫌走私將三十七歲男司機拘捕。案件仍在調查中。

　　海關表示，會繼續透過風險評估和情報分析，嚴厲打擊跨境走私活動。海關又強調，走私屬嚴重罪行，根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款二百萬元及監禁七年。

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