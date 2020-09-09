城大研發抗菌石墨烯口罩

口罩成為市民在疫情下的必需品，惟現時一般外科口罩並不抗菌。城市大學化學系的研究團隊成功以低成本方式製造抗菌的石墨烯口罩。在無光線照射之下，可殺死八成細菌；而在陽光照射下，十分鐘殺菌率高達百分之九十九。現時已設計出口罩原型，有望在通過認證後推出市場。



城大化學系助理教授葉汝全表示，過去用傳統方式生產石墨烯需要高溫，會排放大量廢水廢氣造成污染，今次團隊發現以二氧化碳紅外線激光系統，直接照射市面出售的一種塑膠材料或其他生物材料，可生產立體的多孔石墨烯，能夠快速簡易製造口罩。



口罩清洗後可重用十次



以這種直接激光打印轉換的技術可以在一分三十秒內，製成十平方厘米的石墨烯膜，成為口罩的抗菌層；亦可將生產石墨烯和設定形狀工序合而為一，節省成本和時間，成本介乎外科口罩及N95之間。



基於環保會傾向生產可重用石墨烯口罩，在衞生考慮下，建議可洗完約重用十次。



