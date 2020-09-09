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美股中段跌433點

2020-09-09 列印
　　美國股市長周末後首個交易日下挫，科技股跌勢急勁，杜指中段報二七六九九點，跌四百三十三點；納指則報一一○一六點，跌二百九十六點。滙控美國預託證券價格見三十二點四港元，跌零點六港元；騰訊則見五百零五點○九港元，跌三點四一港元。紐約期金報每盎司一千九百三十五點八美元，升一點五美元；紐約期油則報每桶三十六點七美元，跌三點○七美元。
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