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iPhone 12料下月亮相 傳有5G版

2020-09-09 列印
iPhone 12料下月亮相 傳有5G版
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　　5G版iPhone廣受各界關注，有傳下月將公佈的iPhone 12，將分兩個階段推出，其中兩款六吋新5G版iPhone可能首先亮相。

　　外國媒體報道，蘋果會在本周公佈新iPhone及Apple Watch的發佈會日期。據台灣媒體引述供應鏈消息人士指，新款iPhone推出時有可能分為兩個階段，其中兩款六點一吋新iPhone可能率先面相，另外六點七吋和五點四吋新iPhone則可能在第二階段亮相。

　　據外國媒體分析，在熒幕方面，外界普遍都預期iPhone 12系列產品將都採用OLED，而iPhone 12是雙鏡頭配置，iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max則是三鏡頭配置。

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