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六離島航線 明年加價平均4.7%

2020-09-09 列印
六離島航線 明年加價平均4.7%
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　　運輸署昨公佈，經公開招標及評審委員會評審後，六條主要離島渡輪航線由現有營辦商續牌五年，亦批准單程票加價，平均票價加幅約百分之四點七。

　　新渡輪將繼續營運中環至長洲、中環至梅窩，以及來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡航線；至於港九小輪則負責中環至坪洲、中環至南丫島榕樹灣及中環至索罟灣共三條航線。

　　運輸署表示，在招標時已就個別航線改善服務水平作出規定，例如增加清晨、晚間或繁忙時段的班次。營辦商亦會改善乘客設施，並透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到達時間和剩餘座位數目資訊。

　　署方指，考慮到上述航線上次加價為二○一七年，因此營辦商在新五年牌照期，成人單程票獲准加價，平均票價加幅約百分之四點七，明年四月一日起生效。



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