六離島航線 明年加價平均4.7%

新渡輪將繼續營運中環至長洲、中環至梅窩，以及來往坪洲、梅窩、芝麻灣及長洲的橫水渡航線；至於港九小輪則負責中環至坪洲、中環至南丫島榕樹灣及中環至索罟灣共三條航線。
運輸署表示，在招標時已就個別航線改善服務水平作出規定，例如增加清晨、晚間或繁忙時段的班次。營辦商亦會改善乘客設施，並透過智能手機應用程式發放渡輪航線實時到達時間和剩餘座位數目資訊。
署方指，考慮到上述航線上次加價為二○一七年，因此營辦商在新五年牌照期，成人單程票獲准加價，平均票價加幅約百分之四點七，明年四月一日起生效。
自新冠肺炎爆發以來，各國封關，國際旅遊停頓。近日部份地區疫情放緩，港府籌備重啟外遊大計，正與十一個國家商討「旅遊氣泡」，其中已經與日本和泰國商討具體的安排。旅遊業界對此表示歡迎，形容具體措施出爐後，會...
2020-09-09
中印關係擦槍走火。昨日中印邊境的班公湖南岸神炮山地域爆鳴槍示警事件，是自中印停火四十五年來首次。雙方都指責是對方先越過實控線並先鳴槍示警。雙方外交部傾向要透過對話解決事件。不過上周五中印國防部長的對話...
2020-09-09
最近俄羅斯及白俄羅斯的反對派都新聞多多。被診斷中了「諾維喬克」神經毒、正在德國柏林醫院接受治療的俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼，情況有改善，對外界聲音及其他人的說話有反應。不過醫生未知中毒會造成甚麼長遠影響。而白俄羅斯方面亦證實，反對派女領袖科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）在周二凌晨與兩名反對派人士嘗試越過烏克蘭時遭扣留，不過其餘兩人就成功出國。 據了解，納瓦爾尼自上月二十日出事、隨即被送到德國醫院治療，醫生一直利用藥物刻意令他處於昏迷狀態，藉以減輕其腦部壓力。院方周一發表聲明，指醫生已決定讓他脫離人工昏迷，並逐步關閉協助他呼吸的儀器，讓他自行呼吸。聲...
2020-09-09
中半山為港島老牌豪宅區，是次走訪的放盤位於舊山頂道上單幢盤好利閣，實用面積2272方呎，間隔由4房1套改作3房1套，全屋廳大房大，主人套房更毗連偌大衣帽間，從單位外望為中環繁華景致。 中半山舊...
2020-09-09
美國迎來勞動節假期過後首個交易日，科技股延續近期弱勢，其中Tesla一度暴跌兩成，拖累納指早段曾急瀉400多點，低見10875點；杜指則跌破二萬八大關，報27571點，大跌561點；標指則跌70點，報...
2020-09-09
一度要求離隊最後改變主意的巴塞隆拿王牌美斯，周一返回母會展開新球季首課操練。此子更提早九十分鐘到達，屬隊中最早，沒有因為離隊不成而態度消極。還有傳他跟新帥朗奴高文會面，保證操起最好狀態，兌現當日決定留隊時誓言全力以赴的承諾，態度專業非常，同時矢言要領軍重奪歐聯錦標。 美斯八月尾提出啟動合約內的免費離隊條款，但巴塞隨即以條款過期為由拒絕，雙方一度僵持不下。這名阿根廷球星上周五改變主意留隊，宣稱是不想跟母會對簿公堂，同時承諾會繼續全力以赴：「我的態度不會改變，就算多想離隊都會為巴塞付出所有。球隊有新帥和新意念，且看會否有正面答案。」 全隊最早 將帥破冰 事隔三天，美...
2020-09-09
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
英國傳媒昨日踢爆英國前球星碧咸和太太Victoria 今年3月曾確診新冠肺炎，兩人相信是在美國出席多個派對期間染疫，身邊的員工亦相繼中招，兩夫妻更被指自知身體不適，仍繼續出席公開活動，有穿梭英美「播毒...
2020-09-09
港人捱過每日過百宗新冠肺炎確診病例的嚴峻日子，在人人努力抗疫下，第三波疫情終於放緩，港府亦有條件放寬社交距離措施，由本周五起放寬「限聚令」，同時有條件地讓部份娛樂場所重開，相信符合公眾和業界的需要。但上次第二波疫情放緩後「鬆一鬆」，疫情即大反彈，吸取過教訓，市民恢復到相關場所消遣時，必須提高警覺，做好個人衞生，嚴防重演樂極「生疫」。 政府昨天宣佈，由本周五起放寬部份抗疫措施，食肆容許四人一枱，行街可以四人同行，同時有條件重開麻將天九耍樂處所、遊樂和表演場所、遊戲機中心等場所，為期七天。飲食業和相關場所咸表歡迎，好像久旱逢甘露，料可以掙回不少生意。對部份出現「抗疫疲勞」的市民...
2020-09-09
第四場四班一二○○米。每逢季初，筆者會特別看重馬匹操練，主要是秤先一些停操時間較短的馬。除了因為休息期短，有助馬匹延續上季尾的勇態之外，馬房有此安排，不外乎打算及早出擊，即鬥志必佳。 蘇偉賢的五歲PP...
2020-09-09