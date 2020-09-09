診所護士涉網上起警員底被捕

自去年六月反修例風波引發連串「起底」事件，警方網絡安全及科技罪案調查科早前發現一名診所登記女護士，乘工作之便將警務人員個人資料在網上公開，涉案有關女護士早前被警方拘捕，昨日被落案控以有關罪名，本月二十二日提堂。



涉嫌被拘控女子姓區，二十五歲，報住荃灣區，任職西醫診所護士，負責替病人登記，安排病人看醫生，疑因此接觸到其他人士個人資料，警方懷疑有人利用工作之便，把警務人員個人資料在社交媒體上發佈。警方網絡安全及科技罪案調查科深入調查後，去年八月二十六日，在荃灣區拘捕涉嫌女護士，准其保釋候查，當取得律政司法律意見後，昨日將其落案，控以「目的在於使其本人或他人不誠實獲益而取用電腦」，及「披露未經資料使用者同意而取得個人資料」罪名，本月二十二日在西九龍裁判法院提堂，區女續獲保釋等候應訊。



