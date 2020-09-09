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林鄭：香港政治體制為行政主導

2020-09-09 列印
　　香港是否存在「三權分立」爭發社會討論，港澳辦及中聯辦前晚出聲明指「三權分立」並不存在，特首林鄭月娥昨指可能之前宣傳教育不足，有人居心叵測利用這些事引起社會矛盾，經過一星期辯論可以愈辯愈明，真理是香港政治體制是行政主導。

　　林鄭指出，有人可能對香港政治體制認知不深，希望經過一星期辯論，可以達致愈辯愈明的效果，真理是香港政治體制是行政主導，並以行政長官為核心，希望日後不會再成為被炒作的議題，而是成為社會深入認識、教育下一代的議題。 　

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