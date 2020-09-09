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法官何俊堯調職 司法機構：與投訴無關

2020-09-09 列印
　　司法機構昨日表示，裁判官何俊堯的調動因應正常運作需要，與涉及他的投訴或近期事件無關，司法機構有既定機制跟進投訴。就針對法官處理案件時曾考慮政治因素，司法機構認為有關的指稱屬於空泛，若作出評論，既不適合，亦不可行。

　　司法機構表示，收到很多涉及何俊堯的相同或類似投訴，現正按既定機制處理，現時不會評論。何俊堯七月三十一日獲暫委為高等法院副司法常務官，任期由本月十八日至明年六月十七日，職責包括協助刑事案件排期法官，處理高等法院刑事案件的排期及程序事宜，其津貼和酬金將與署任職位相稱。

　　司法機構重申，所有法官必須宣誓，審理案件時不應考慮政治因素，並應避免參與政治組織或政治活動，若對司法決定有異議，應按現行機制向法庭提出上訴。

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