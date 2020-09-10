英受試者現「不能解釋疾病」 牛津疫苗觸礁 臨牀測試煞停

新冠肺炎疫情大流行，人類指望研發疫苖，早日擊退病毒，但未必如願。由英國牛津大學與歐洲藥廠阿斯利康（AstraZeneca Plc）合作研發的疫苗（俗稱「牛津疫苗」）一直被寄予厚望，但有志願者接種後出現「不能解釋的疾病」，牛津和藥廠暫緩全球性的最後一期臨牀測試。有外媒報道，該志願者出現「橫貫性脊髓炎」，成因未明。有本地專家表示，暫緩計劃屬正常決定，科研人員需時調查疫苖是否產生不良的副作用。



「牛津疫苗」團隊研究新冠肺炎疫苖，一直領先全球，被視為將會是最快推出的疫苗，現進入第三期臨牀試驗，有逾五萬人參與。團隊早前更宣佈取得重大進展，指接種者體內產生抗體，並可激發T細胞產生免疫反應。



獲寄望全球最快推出



不過，英國有志願者接種「牛津疫苗」後，出現「不能解釋的疾病」，阿斯利康決定暫停全球的測試工作。該藥廠指出：「每當在測試過程中出現可能是無法解釋的疾病時，常規做法就是暫停測試及展開調查，以確保整項測試計劃是可靠的。在大型測試中，偶然會出現這種情況，必須獨立評估及小心核實。」



阿斯利康未有交代該志願者出現甚麼不良反應。《紐約時報》報道，該志願者出現「橫貫性脊髓炎」。最先報道事件的醫療新聞網站Stat News指，涉事志願者可以康復，不會有生命危險。英國醫藥和保健產品管理局將決定是否重啟試驗。



本港衞生署轄下疫苗可預防疾病科學委員會成員、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，「牛津疫苖」暫停臨牀測試，屬正常決定，因為脊髓發炎屬嚴重副作用，藥廠需時調查，包括該志願者接種疫苗多長時間後出現脊髓發炎，以及脊髓發炎在當地「有幾常見」。



專家：對港疫苗供應影響不大



許又指，不知香港有否訂購「牛津疫苗」，強調現階段參與世衞疫苗保障機制的疫苗有很多款，「牛津疫苗」只是其中一款。當疫苗日後推出市面，也需要全部完成檢測，對香港日後會否獲得疫苗不會有大影響。



此外，美國政府官員近期頻放風，聲稱會在十一月三日美國總統大選之前會推出疫苗。但在本周二，阿斯利康聯同另外八家大型疫苗研發機構包括輝瑞藥廠、強生集團、葛蘭素史克藥廠等，作出一項「歷史性保證」，強調雖然研發及測試疫苗的工作十分逼切，但它們會堅守科學安全及功效標準，以保障公眾的健康。