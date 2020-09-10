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港大研鼻噴疫苗獲准臨牀試驗

2020-09-10 列印
　　港大醫學院微生物學系新發傳染病國家重點實驗室昨日宣佈，夥伴廈門大學、北京萬泰生物研發的流感病毒載體新冠疫苗，已獲國家藥品監督管理局批准，開展臨牀實驗，是目前唯一進入臨牀實驗的鼻噴新冠肺炎疫苗。

　　團隊利用疫苗技術平台，製備新冠疫苗種子，利用類似製備流感病毒疫苗的雞胚生產系統、或細胞工廠、或細胞發酵罐等大量培育，製備的無害活疫苗可以是噴鼻式運作，能同時針對新冠狀病毒和流感病毒的多功能疫苗。

　　該疫苗是在雙重減毒的普通季節性流感病毒載體內，插入新型冠狀病毒刺突蛋白基因的受體結合區片段研發而成的活病毒載體疫苗，是目前唯一進入臨牀實驗的鼻噴疫苗，具有安全、使用方便等特點，可通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，激活局部粘膜免疫反應和全身性免疫反應，發揮高度針對性保護作用。
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