港大研鼻噴疫苗獲准臨牀試驗

團隊利用疫苗技術平台，製備新冠疫苗種子，利用類似製備流感病毒疫苗的雞胚生產系統、或細胞工廠、或細胞發酵罐等大量培育，製備的無害活疫苗可以是噴鼻式運作，能同時針對新冠狀病毒和流感病毒的多功能疫苗。
該疫苗是在雙重減毒的普通季節性流感病毒載體內，插入新型冠狀病毒刺突蛋白基因的受體結合區片段研發而成的活病毒載體疫苗，是目前唯一進入臨牀實驗的鼻噴疫苗，具有安全、使用方便等特點，可通過模擬呼吸道病毒天然感染途徑，激活局部粘膜免疫反應和全身性免疫反應，發揮高度針對性保護作用。
新冠肺炎疫情大流行，人類指望研發疫苖，早日擊退病毒，但未必如願。由英國牛津大學與歐洲藥廠阿斯利康（AstraZeneca Plc）合作研發的疫苗（俗稱「牛津疫苗」）一直被寄予厚望，但有志願者接種後出現...
2020-09-10
中印邊界衝突發展撲朔迷離。繼周一的「鳴槍事件」羅生門後，有印度官員上載據稱是中印士兵在拉達克發生衝突的短片，在片段中是印方士兵最終被推趕離開該地。但有印媒報道，有五十至六十名解放軍周一晚企圖逼近拉達克...
2020-09-10
機械人的技術發展愈見成熟，現在美國空軍亦迎來一個新的機械夥伴，一隻被稱為Vision 60 UGV的機械狗。據報，機械狗擁有在任何地形或環境中運行的能力，同時又能夠在狗背小平台上攜帶一系列傳感器和無線電。 美軍空軍發言人指，軍方正在探索如何使用機械狗。他指：「要將機械狗的傳感器與戰場上的射擊者所受到的快速威脅聯繫起來。而這些概念和能力將會在日趨成熟的訊息時代中致勝關鍵。」
2020-09-10
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城8座高層C室，面積327方呎，兩房間隔，原叫價約600萬，議價後以575萬易手，呎價17584元，屬市價。據了解，...
2020-09-10
美股經過連日下跌之後，昨天早段出現反彈，蘋果公司以及Tesla等重磅股帶動大市上升。美股早段指報27945點，升444點；標普500指數報3393點，漲61點或1.86%；納指報11095點，升247...
2020-09-10
葡萄牙隊長C朗拿度在周二歐洲國家聯賽A3組梅開二度，領軍作客2:0擊敗瑞典之餘，個人於國際賽累積一百○一球，成為首位國家隊入球突破一百大關的歐洲男子足球員。同時這兩個入球分別來自罰球和遠射，球迷大呼精采，此子恍如以行動告訴大家不要再聚焦美斯鬧離隊等場外新聞，重新注視球場迎接西甲及英超周末開鑼。 因為腳趾細菌感染在上場小組首輪勝克羅地亞時沒有披甲的C朗，今仗復出猶如猛虎出押，換邊前直射罰球破網，收錄個人第一百個國家隊入球。 注入球壇正能量 此子於七十二分鐘在禁區外射入一記精采遠射，將入球累積至一百○一球，並領軍兩球輕取十人應戰的瑞典。這名三十五歲射手成為首位國家隊入球突破一百...
2020-09-10
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
陳展鵬和陳山聰等主演的無線（TVB）新劇《唐人街》，原定今月21日起播出，宣傳片亦已播放，但無線臨時變陣，改播高海寧和馬國明主演的《C9特工》，無線發言人昨日就此表示：「並未正式對外公佈播出日期，節目...
2020-09-10
糧草先行，是打勝仗的先決條件。港人抗擊新冠肺炎病毒八個多月，政府曾在第二波疫情向全港市民派發一萬元，本意是支援大家打好這場硬仗，同時希望透過鼓勵消費，力挺各行業，豈料人算不如天算，派錢後旋即爆發第三波疫情，不少市民留家避疫，藉派錢振興經濟的效果不彰，各行業依然叫苦連天。昨天有政黨促請政府再向公眾發放「糧草」，建議改為派發消費券。鑑於上次派錢的經驗，這個不失為好方法。 經民聯昨日與特首林鄭月娥會面，建議政府撥款三億元，推出涵蓋飲食、零售及旅遊界的消費券計劃，目的是直接用於消費，不會因為環境突變，導致市民儲起來，失卻支持經濟的效用。其實，鄰近的澳門和台灣為抗疫已派發過消費券，未...
2020-09-10
昨晚谷草開鑼戰，蘇偉賢先聲奪人，第一場憑「仍然贏」先拔頭籌後，第二場則勝出「鵲橋飛渡」，順利起個孖，查這兩匹馬都是暑期加盟蘇偉賢馬房，如今可算省靚招牌，至於馬主賴偉智當然非常滿意，賽後與蘇偉賢攬頭攬頸...
2020-09-10