【邊玩邊學】20個趣味數學遊戲 助孩子打好數理算術基礎

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英受試者現「不能解釋疾病」 牛津疫苗觸礁 臨牀測試煞停
新冠肺炎疫情大流行，人類指望研發疫苖，早日擊退病毒，但未必如願。由英國牛津大學與歐洲藥廠阿斯利康（AstraZeneca Plc）合作研發的疫苗（俗稱「牛津疫苗」）一直被寄予厚望，但有志願者接種後出現...
2020-09-10
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雙方推撞棍盾互打追踢 傳解放軍持關刀驅印軍
中印邊界衝突發展撲朔迷離。繼周一的「鳴槍事件」羅生門後，有印度官員上載據稱是中印士兵在拉達克發生衝突的短片，在片段中是印方士兵最終被推趕離開該地。但有印媒報道，有五十至六十名解放軍周一晚企圖逼近拉達克...
2020-09-10
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一窺未來戰場 機械狗加入美軍演習
機械人的技術發展愈見成熟，現在美國空軍亦迎來一個新的機械夥伴，一隻被稱為Vision 60 UGV的機械狗。據報，機械狗擁有在任何地形或環境中運行的能力，同時又能夠在狗背小平台上攜帶一系列傳感器和無線電。 美軍空軍發言人指，軍方正在探索如何使用機械狗。他指：「要將機械狗的傳感器與戰場上的射擊者所受到的快速威脅聯繫起來。而這些概念和能力將會在日趨成熟的訊息時代中致勝關鍵。」
2020-09-10
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屋苑錄市價成交個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城8座高層C室，面積327方呎，兩房間隔，原叫價約600萬，議價後以575萬易手，呎價17584元，屬市價。據了解，...
2020-09-10
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新紓困法案或有進展 低吸科技股 美股反彈439點
美股經過連日下跌之後，昨天早段出現反彈，蘋果公司以及Tesla等重磅股帶動大市上升。美股早段指報27945點，升444點；標普500指數報3393點，漲61點或1.86%；納指報11095點，升247...
2020-09-10
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101歐洲之王 百球慶典 C朗搶Fo
葡萄牙隊長C朗拿度在周二歐洲國家聯賽A3組梅開二度，領軍作客2:0擊敗瑞典之餘，個人於國際賽累積一百○一球，成為首位國家隊入球突破一百大關的歐洲男子足球員。同時這兩個入球分別來自罰球和遠射，球迷大呼精采，此子恍如以行動告訴大家不要再聚焦美斯鬧離隊等場外新聞，重新注視球場迎接西甲及英超周末開鑼。 因為腳趾細菌感染在上場小組首輪勝克羅地亞時沒有披甲的C朗，今仗復出猶如猛虎出押，換邊前直射罰球破網，收錄個人第一百個國家隊入球。 注入球壇正能量 此子於七十二分鐘在禁區外射入一記精采遠射，將入球累積至一百○一球，並領軍兩球輕取十人應戰的瑞典。這名三十五歲射手成為首位國家隊入球突破一百...
2020-09-10
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精品酒店 亞洲新貴
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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《唐人街》臨陣被抽起進軍全球 高Ling《C9》搶閘播：好開心！
陳展鵬和陳山聰等主演的無線（TVB）新劇《唐人街》，原定今月21日起播出，宣傳片亦已播放，但無線臨時變陣，改播高海寧和馬國明主演的《C9特工》，無線發言人昨日就此表示：「並未正式對外公佈播出日期，節目...
2020-09-10
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社論——要救經濟 派消費券最到位
糧草先行，是打勝仗的先決條件。港人抗擊新冠肺炎病毒八個多月，政府曾在第二波疫情向全港市民派發一萬元，本意是支援大家打好這場硬仗，同時希望透過鼓勵消費，力挺各行業，豈料人算不如天算，派錢後旋即爆發第三波疫情，不少市民留家避疫，藉派錢振興經濟的效果不彰，各行業依然叫苦連天。昨天有政黨促請政府再向公眾發放「糧草」，建議改為派發消費券。鑑於上次派錢的經驗，這個不失為好方法。 經民聯昨日與特首林鄭月娥會面，建議政府撥款三億元，推出涵蓋飲食、零售及旅遊界的消費券計劃，目的是直接用於消費，不會因為環境突變，導致市民儲起來，失卻支持經濟的效用。其實，鄰近的澳門和台灣為抗疫已派發過消費券，未...
2020-09-10
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馬場浮世繪——偉廄同主孖寶省招牌
昨晚谷草開鑼戰，蘇偉賢先聲奪人，第一場憑「仍然贏」先拔頭籌後，第二場則勝出「鵲橋飛渡」，順利起個孖，查這兩匹馬都是暑期加盟蘇偉賢馬房，如今可算省靚招牌，至於馬主賴偉智當然非常滿意，賽後與蘇偉賢攬頭攬頸...
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