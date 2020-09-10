  • 2020年9月10日 星期四
  • 27º
  • 91%
熱門： 公務員尖沙嘴槍擊案阿嬌旅遊氣泡全民檢測

日報新聞 > 港聞

【邊玩邊學】20個趣味數學遊戲 助孩子打好數理算術基礎

2020-09-10 列印
【邊玩邊學】20個趣味數學遊戲 助孩子打好數理算術基礎
Previous Next

　　小朋友要從小打好數學根基，一些基本簡單概念如不弄清明白，上高年班時會更吃力。家長不妨透過一些富趣味的遊戲，幫助他們理解和鞏固數學知識！

詳情：https://bit.ly/3ibKApi
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd