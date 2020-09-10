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港商務人士赴台 隔離檢疫縮至七日

2020-09-10 列印
　　本地疫情緩和，台灣即日起放寬香港商務人士赴台的居家檢疫期，由十四日縮短至七日。根據台灣疾管署規定，來自中低風險國家及地區的商務旅客，入境台灣後，可於居家檢疫第七天申請自費病毒檢測，若結果為陰性，可改為自主健康管理至第二十一天，其間如果沒有出現症狀，可正常生活，但外出時要戴口罩。

　　另外，政府正接觸日、泰、韓、德、法等十一個國家商討「旅遊氣泡」，商經局局長邱騰華表示，旅遊氣泡何時落實，須視乎疫情和兩地是否有互認檢測安排等因素，不能主觀自行訂出實施日期，即使與其他國家恢復往返，市民亦要有準備日後出行時會有不同限制。

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