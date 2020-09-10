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英增逾2400確診 收緊限聚至六人

2020-09-10 列印
■英國禁止超過六個人聚集和活動。資料圖片
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　　英國的新冠肺炎疫情反彈，新增逾二千四百宗確診病例，創下近月新高，當局隨即收緊防疫措施，將「限聚令」上限大幅減至六人，只有學校、工作場所、婚禮和喪禮等獲得豁免。當局早前宣佈，最快數周內推出新的病毒檢測系統，為全民做檢測。

　　英國首相府周二宣佈，由下周一起在英格蘭地區禁止超過六個人聚集和活動，私人家居的聚集人數也會受到限制。違者最高將被罰款三千二百英鎊，即逾三萬二千港元。

　　此外，南韓過去一日新增一百五十六宗確診個案，恩平區天主教堂、京畿道金浦市一幼兒園等接連出現集體感染。全球確診個案第二多的印度，單日再多近九萬宗病例，但當局仍決定重開著名旅遊景點泰姬陵，限制每日只接待五千名訪客。

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